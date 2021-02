Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avenir, prolongation… Le clan Neymar fait une énorme annonce !

Publié le 3 février 2021 à 8h15 par B.C.

Bien que l’entourage de Neymar démente une prolongation imminente de l’international brésilien, celle-ci ne fait plus beaucoup de doutes tant la star du PSG est heureuse à Paris selon ses proches.

Le dossier Neymar a connu une avancée majeure ce mardi avec l’annonce de Marcelo Bechler. Selon le journaliste brésilien, qui avait révélé en premier l’arrivée de l’attaquant au PSG en 2017, un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour une prolongation de contrat. Lié jusqu’en juin 2022, Neymar pourrait ainsi renouveler son bail de quatre années. Une annonce qui n’est pas si surprenante puisque la star auriverde a radicalement changé d’état d’esprit depuis plusieurs mois. Le10Sport.com vous révélait en juillet dernier que Neymar était heureux et épanoui à Paris, et totalement impliqué au sein du PSG, et cela s’est confirmé avec les récentes déclarations du joueur dans l’émission Sept à Huit : « Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe . »

L’entourage dément l'accord mais assure que Neymar est heureux à Paris