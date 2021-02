Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a enfin réglé un dossier brûlant !

Publié le 3 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Après plusieurs mois de négociations intenses, le PSG serait sur le point d’acter la prolongation de contrat de Neymar ! Une belle victoire pour club de la capitale et son président, Nasser Al-Khelaïfi…

« Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi », lâchait Neymar dimanche au micro de l’émission Sept à Huit sur TF1 , dégageant donc une tendance très claire pour son avenir au PSG. Et alors que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo travaillent depuis plusieurs mois sur la prolongation de la star brésilienne, actuellement engagée jusqu’en juin 2022, le PSG touche au but avec Neymar.

Tout est réglé pour Neymar !

Selon les informations révélées mardi par Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé en exclusivité le transfert de Neymar au PSG en 2017, tout serait réglé pour la prolongation de contrat de la star brésilienne ! Neymar devrait signer un nouveau bail de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026, et Nasser Al-Khelaïfi devrait officialiser la nouvelle dans les prochains jours !