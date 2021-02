Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle crucial joué par Leonardo pour l’avenir de Neymar ?

Publié le 2 février 2021 à 20h00 par B.C.

Après plusieurs mois de négociations, Neymar est tout proche de prolonger son bail avec le PSG. Un gros coup réalisé par le club de la capitale, et dont Leonardo serait à l’origine.

Tant attendue depuis des mois, la prolongation de Neymar au PSG est proche de voir le jour ! Après avoir fait le forcing pour retourner au FC Barcelone à l’été 2019, la star brésilienne a radicalement changé de position comme vous l’avait révélé le10sport.com il y a quelques mois. D’ailleurs, Neymar multiplie depuis un certain temps les déclarations d’amour envers le PSG et la ville de Paris, comme en témoigne sa dernière sortie dans l’émission Sept à Huit dimanche : « Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe . » Ce mardi, le journaliste brésilien Marcelo Bechler a ainsi annoncé que les deux parties avaient enfin trouvé un accord pour la prolongation du contrat de l’attaquant de 28 ans, une information confirmée par de nombreux médias français et étrangers, dont ESPN .

Leonardo, principal artisan de la prolongation de Neymar