Mercato - OM : Longoria est déjà en difficulté pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 2 février 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

C'est la bombe de la journée. Quelques heures après son incroyable annonce en conférence de presse, André Villas-Boas a été mis à pied par l'OM. Dans cette optique, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud s'active pour trouver un nouvel entraîneur. Une tache qui s'annonce très compliquée.

Présent en conférence de presse ce mardi, André Villas-Boas a lâché une énorme bombe sur son avenir et annonçant avoir posé sa démission. « J'ai à présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris (...) Je le répète, je ne veux pas d'argent de l'OM, je veux juste partir », confiait le technicien portugais devant les médias. L'OM n'a pas tardé à réagir en annonçant la mise à pied d'André Villas-Boas. « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement », pouvait-on lire dans le communiqué publié par l'OM.

Un doute sur l'intérim

Une situation qui pousse l'OM à s'activer pour dénicher un nouvel entraîneur. Et pour cause, le club phocéen se déplace à Lens mercredi soir et n'a plus d'entraîneur. Et évidemment le timing très serré ne permet pas aux Olympiens d'attirer un coach confirmé qui sera sur le banc du Stade Bollaert. Par conséquent, il faut désigner un technicien en interne afin d'assurer un intérim, au moins pour affronter Lens, voire le PSG dimanche soir. Dans cette optique, selon RMC Sport , le choix se fera entre deux noms : Nasser Larguet (directeur du centre de formation) et Philippe Anziani (entraîneur de la réserve). Il faut dire que ce sont les deux seuls ayant les diplômes nécessaires pour entraîner en Ligue 1. Mais bien évidemment, il ne s'agira que d'un intérim.

Sarri et Favre pas chauds pour l'OM... cette saison ?