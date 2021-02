Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros indice lâché par le clan Neymar sur son avenir ?

Publié le 2 février 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que Neymar est annoncé comme étant tout proche de prolonger son contrat au PSG par la presse, le clan de l’international brésilien semble confirmer cette nouvelle.

Si le contrat de Neymar expirera le 30 juin 2022, le PSG serait maintenant tout proche de sceller l’avenir de l’international brésilien dans ses rangs. En effet, Marcelo Belcher, RMC Sport et TF1 ont tour à tour annoncé que le joueur de 28 ans avait trouvé un accord avec la direction francilienne pour une prolongation de quatre ans. Il ne resterait plus que quelques détails à régler, et l’officialisation de la nouvelle pourrait intervenir dès cette semaine selon les échos venus du Brésil. De ce fait, l’un des dossiers les plus chauds de Leonardo en cette saison 2020/2021 sera classé, et ce alors que l’optimisme régnait dans les négociations comme le10sport.com vous l’a annoncé ce lundi.

Un indice lâché par Gilmar Araujo sur Instagram ?

Et visiblement, le clan Neymar valide les informations dévoilées par la presse ce mardi quant à son avenir. Effectivement, Gilmar Araujo, le photographe du numéro 10 du PSG et membre des « Tois » (bande d’amis de Neymar, a posé un like sur la publication de ParisNoLimit sur Instagram relayant l’information de Marcelo Bechler au sujet de la prolongation du natif de Mogi das Cruzes. Une preuve que le dénouement du dossier est imminent et que son avenir s’écrira bel et bien au PSG ? Réponse dans les jours à venir…