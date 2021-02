Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme blocage à 5,5 M€ pour Longoria avec Sarri ?

Publié le 2 février 2021 à 19h10 par H.G.

Alors que l’OM a été annoncé sur les traces de Maurizio Sarri afin de succéder à André Villas-Boas, un gros blocage pourrait survenir dans ce dossier.

« J'ai présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l’OM », a lâché André Villas-Boas en conférence de presse ce mardi à la veille du match des Phocéens contre Lens. Le Portugais était en effet opposé à la venue d’Olivier Ntcham pour remplacer Morgan Sanson, chose qui l’a donc conduit à claquer la porte. Quelques heures plus tard, l’OM a annoncé sa mise à pied pour des « agissements et des attitudes qui nuisent gravement à l'institution de l'OM ». Mais désormais, tandis que Nasser Larguet devrait être sur le banc phocéen ce mercredi face à Lens, l’heure est désormais venue pour les Marseillais de se pencher sur la succession d’André Villas-Boas.

Libérer Maurizio Sarri de son contrat à la Juventus coûterait 5,5 M€ !