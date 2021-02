Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message très fort d’André Villas-Boas avant son départ !

Publié le 2 février 2021 à 18h45 par B.C.

Mis à pied par l’OM ce mardi après avoir annoncé sa démission en conférence de presse, André Villas-Boas a salué une dernière fois les supporters de l’OM.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, André Villas-Boas va quitter l’OM plus vite que prévu. Alors que l’entraîneur portugais a annoncé ce mardi après-midi qu’il avait présenté sa démission, le club phocéen a officialisé quelques heures plus tard sa mise à pied à titre conservatoire pour des « agissements et des attitudes qui nuisent gravement à l'institution de l’OM. » Le départ d’André Villas-Boas ne fait donc plus aucun doute, et ce dernier a tenu à envoyer un dernier message aux supporters phocéen.

« C’est dommage que cette histoire finisse comme ça »