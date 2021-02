Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse brésilienne lâche une énorme bombe sur l'avenir de Neymar !

Publié le 2 février 2021 à 16h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar est actuellement en pleines discussions pour prolonger son bail. Et selon Marcelo Bechler, l'annonce est imminente.

C'est le dossier brûlant de ces dernières semaines, la prolongation de Neymar semble toutefois en bonne voie. Et pour cause, ces derniers jours, la star brésilienne a affiché sa joie d'être au PSG et surtout sa volonté de rester alors que son contrat s'achève en juin 2022. « Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe », confiait-t-il au micro de Sept à Huit. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'optimisme est d'ailleurs de rigueur dans ce dossier.

Neymar va prolonger !

Et de l'optimisme à la concrétisation, il n'y a qu'un pas. En effet, selon les informations de Marcelo Bechler, le PSG et Neymar auraient trouvé un accord concernant la prolongation du contrat de la star brésilienne. Un terrain d'entente aurait ainsi été trouvé pour renouveler le bail du numéro 10 de quatre ans soit jusqu'en juin 2025, date à laquelle il aura 32 ans. Par conséquent, il y a de grandes chances que Neymar s'inscrive sur le très long terme au PSG. D'après le journaliste brésilien, qui avait été le premier à annoncer le transfert du Brésilien de Barcelone à Paris en 2017, la prolongation pourrait d'ailleurs être officialisée par le club de la capitale dès cette semaine. A moins que par stratégie, le PSG préfère attendre quelques jours. Quoi qu'il en soit, l'accord entre les deux parties aurait été trouvé. L'occasion pour Leonardo de boucler un premier chantier colossal en blindant l'avenir de Neymar.