Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait jouer un rôle crucial pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 2 février 2021 à 14h30 par Dan Marciano

La relation entre Kylian Mbappé et Neymar serait idéale. Les deux hommes seraient très proches et discuteraient de tous les sujets et notamment de leurs envies de départ comme ce fut le cas en 2019. Et alors que les deux joueurs voient leur contrat expirer en 2022, cette bonne entente pourrait avoir des répercussions sur leur avenir.

Ils sont les deux figures majeures du PSG. Considéré comme deux des plus grands footballeurs actuellement, Kylian Mbappé et Neymar font le bonheur du club parisien, qui avait réussi un énorme coup sur le marché en 2017. Sous le feu des critiques après l’épisode de la remontada plus tôt dans l’année, Nasser Al-Khelaïfi avait envoyé un message fort à ses prétendants en mettant tout d’abord la main sur Neymar, puis en enrôlant celui qui était courtisé par les plus grandes équipes européennes après une saison éblouissante à l’AS Monaco : Kylian Mbappé. Un proche de l’international français est revenu pour France Football sur l’arrivée de l’international français au PSG et a notamment dévoilé le rôle majeur de Neymar dans cette opération : « Il lui a envoyé beaucoup de textos pendant cette période pour savoir quand il allait arriver. Il s’impatientait vraiment. Ils ne se connaissaient pas, mais on sentait que Neymar voulait vraiment jouer avec lui et le rencontrer. Dès que Kylian a signé, il est allé vers lui pour l’accueillir, le mettre à l’aise. Tout de suite, sur le terrain, il le cherchait, faisait des exercices avec lui. Il l’a immédiatement intégré. Ça a vite été une évidence entre eux ». Les deux joueurs ont très vite sympathisé et aujourd’hui leur relation sur et en dehors du terrain serait au beau fixe.

Une relation fraternelle entre Mbappé et Neymar

Considérés comme les fers de lance de cette équipe parisienne, Neymar et Kylian Mbappé sont très proches. Interrogé sur sa relation avec son jeune coéquipier dans l’émission Sept à Huit , l’attaquant brésilien avait loué ses qualités : « Nous avons une relation de frères. Moi je suis l’ainé, nous aimons beaucoup jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or. Je l’appelle « Golden Boy » parce qu’il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de football, tout le monde sait ce qu’il vaut, mais même en dehors des terrains, il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il aime s’amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100% ». Proche du Brésilien, la journaliste Isabela Pagliari a confirmé les dires de Neymar. « Neymar éprouve beaucoup de respect pour Mbappé. Il l’appelle « petit frère » en privé. Ils se parlent beaucoup. Quand Mbappé ne marquait pas pendant plusieurs matches, Neymar était toujours en train de le rassurer de vive voix et par texto pour lui dire que ça allait passer (…) Ils sortent aussi parfois sur Paris. Ils ont beaucoup de centres d’intérêts en commun » a-t-elle confié dans les colonnes de France Football . Une relation saine qui permet aux deux joueurs de se tirer vers le haut et de s’améliorer dans le jeu. « Ils parlent évidemment beaucoup de football ensemble. Neymar adore jouer avec lui, lui prodigue beaucoup de conseils. Ils se font progresser mutuellement (…) Ils savent qu’ils ont besoin l’un de l’autre » a confié Joao Henrique, journaliste brésilien proche de Neymar.

Une histoire en suspens