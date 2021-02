Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait pu boucler deux départs de dernière minute !

Publié le 2 février 2021 à 15h00 par A.D.

Indésirable au FC Barcelone, Junior Firpo et Martin Braithwaite auraient pu faire leurs valises dans les derniers instants du mercato estival. Selon la presse espagnole, Arsenal et un autre club de Premier League auraient approché le Barça pour récupérer le latéral gauche de 24 ans et l'attaquant danois.

Alors qu'il est passé totalement à côté de sa saison 2019-2020, le FC Barcelone aurait décidé de révolutionner son effectif. Ainsi, le club catalan a fait un grand ménage lors du dernier mercato estival et s'est débarrassé de plusieurs éléments : Luis Suarez (Atlético), Ivan Rakitic (FC Séville), Nelson Semedo (Wolverhampton), Arturo Vidal (Inter), Arthur Melo (Juventus). Malgré cette pluie de départs, le Barça ne voudrait pas en rester là et aurait pris la décision de pousser vers la sortie ses autres indésirables, et notamment Jean-Clair Todibo (21 ans), Martin Braithwaite et Junior Firpo. Si la jeune pépite française à trouvé un point de chute (prêt à l'OGC Nice), les deux autres n'ont pas quitté Barcelone. Et pourtant, Martin Braithwaite et Junior Firpo auraient pu s'envoler vers l'Angleterre dans les ultimes instants du marché hivernal.

Braithwaite et Junior Firpo appréciés en Premier League ?

Selon les informations de RAC 1 , divulguées par le journaliste Gerard Romero, Arsenal et un club de Premier League se seraient renseignés auprès du FC Barcelone pour Junior Firpo et Martin Braithwaite dans les dernières heures du marché. Les Gunners visant l'arrière gauche de 24 ans et le deuxième club anglais, dont l'identité n'a pas été dévoilé, s'intéressant au Danois. Toutefois aucun accord n'aurait été trouvé car le Barça serait resté sans nouvelle des deux écuries britanniques durant le dernier jour de la fenêtre hivernale.