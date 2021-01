Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départ, concurrence… L’énorme mise au point de Braithwaite !

Publié le 11 janvier 2021 à 21h30 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses autour de Martin Braithwaite, le buteur du FC Barcelone a été très clair face à ces différents bruits.

A l’hiver 2020, le FC Barcelone a surpris tout le monde en allant chercher Martin Braithwaite à Leganés. Aujourd’hui, force est de constater que le Danois rend de nombreux services aux Blaugrana. En effet, en l’absence d’un successeur à Luis Suarez, l’ancien du TFC est le seul attaquant axial de métier dans le groupe de Ronald Koeman. Malgré cela, l’avenir de Braithwaite est incertain. En effet, le Barça pourrait chercher à se séparer de son joueur afin d’avoir des liquidités pour aller chercher Memphis Depay. Malgré tout, un départ n’est pas d’actualité pour Martin Braithwaite qui l’a bien fait savoir, tout en prévenant également la possible future concurrence.

Pas de départ pour Braithwaite !