Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les phrases de Neymar sur son avenir décryptées

Publié le 3 février 2021 à 0h45 par La rédaction

Neymar s’est exprimé sur son avenir au PSG dimanche lors de l’émission Sept à Huit. Décryptage.

Lors d’un long entretien accordé au magazine Sept à Huit dimanche soir, Neymar s’est exprimé sur son avenir, indiquant de manière claire son envie de continuer avec le Paris Saint-Germain, et donc de prolonger son contrat sachant qu’il prend fin aujourd’hui en juin 2022 : « Oui je suis heureux au PSG, je suis très heureux. Ça beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c’est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd’hui je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus clame. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG ».

Pourquoi ce changement de cap ?

Comment décrypter les propos de l’attaquant brésilien? S’ils sont sans ambiguïté sur son désir de prolonger et sur son bien-être au PSG, confirmant au passage qu’à une époque ce n’était pas du tout le cas, ils restent beaucoup plus flous sur les raisons ayant amené le crack brésilien à changer son regard sur le club de la capitale. S’il est tout à fait possible que l’attaquant auriverde ait appris à aimer Paris et le PSG, un élément factuel apporte un second éclairage : dans le contexte actuel du football international, Neymar n’a pas véritablement de marché, compte tenu de son contrat XXL au PSG. En clair, il est peu probable qu’un autre club européen soit en mesure ou désireux d’investir aussi lourdement sur son transfert. La meilleure chance pour Neymar d’obtenir des conditions proches de celles dont il dispose aujourd’hui au PSG est bien de prolonger.