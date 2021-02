Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement du feuilleton Neymar est imminent !

Publié le 2 février 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 2 février 2021 à 17h02

Alors que son contrat expirera le 30 juin 2022, Neymar est en négociations avec le Paris Saint-Germain pour renouveler son bail depuis de nombreuses semaines. Et tout porte à croire que l’issue de ces négociations est désormais imminente.

Les histoires d’amour ne se construisent pas en un jour, et cela est particulièrement vrai pour l’idylle qui lie Neymar et le PSG. En effet, l’international brésilien a longtemps souhaité quitter le club parisien, notamment au cours de l’été 2019 lorsqu’il souhaitait effectuer son grand retour au FC Barcelone. Seulement voilà, c’est paradoxalement après ce retour avorté en Catalogne que l’idylle entre le PSG et son numéro 10 est définitivement née. En effet, après s’être rapidement remobilisé sur le terrain, Neymar n’a eu de cesse d’afficher toute sa joie dans la Ville Lumière, et ce tout particulièrement passé le premier confinement en mars dernier. Ainsi, comme le10sport.com vous l’annonçait en juillet dernier, le natif de Mogi das Cruzes a définitivement abandonné son projet de quitter le PSG tant il y est désormais pleinement épanoui. Plus encore, Neymar souhaite maintenant prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022, et le10sport.com vous annonçait justement ce lundi que l’optimisme régnait dans le dossier.

Neymar pourrait prolonger dès cette semaine pour quatre années supplémentaires !

Et justement, il semble que cet optimise soit maintenant sur le point de ce concrétiser ! Effectivement, c’est une véritable bombe qu’a lâchée Marcelo Bechler ce mardi après-midi en affirmant tout simplement que Neymar est tout proche de renouveler son contrat pour quatre saisons supplémentaires ! Le journaliste brésilien, qui avait été le premier à annoncer l’arrivée du Brésilien au PSG en 2017, ajoute même que le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 pourrait signer son contrat dès cette semaine. Quant à l’annonce officielle de cette prolongation, deux scénarios seraient possibles selon lui : soit celle-ci se produit dès cette semaine, soit le PSG et Neymar joueront stratégiquement la montre. Mais quoi qu’il en soit, tout indique que le feuilleton est sur le point de connaitre son dénouement, et ce pour le plus grand bonheur des supporters du PSG. Une seule question reste maintenant en suspend, à savoir celle concernant le salaire qui accompagnera ce renouvellement jusqu’en 2025. Les émoluments de Neymar seront-ils revus à la hausse pour l’occasion, ou bien conservera-t-il le même salaire ? La réponse devrait commencer à filtrer dans les prochaines heures, même si certains échos annonçaient il y a quelques semaines que l’ancien joueur de Santos ne verrait pas son salaire être augmenté en prolongeant.

« Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG »