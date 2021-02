Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a toutes les cartes en main avec Neymar !

Publié le 1 février 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 1 février 2021 à 20h41

Tandis qu’il a publiquement annoncé son intention de rester au Paris Saint-Germain et de renouveler son contrat expirant en juin 2022, Neymar est plus que jamais sur le chemin d’une prolongation dans la capitale française.

« Oui je suis heureux au PSG, je suis très heureux. Ça beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c’est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd’hui je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus clame. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG ». Neymar ne pouvait pas prononcer des mots plus clairs pour clamer sa volonté de poursuivre sa carrière au PSG pour de nombreuses années. Ainsi, dans cet entretien accordé à l’émission 7 à 8 de TF1 diffusée ce dimanche, le natif de Mogi das Cruzes a définitivement chassé les doutes qui pouvaient encore entourer son futur dans la Ville Lumière . Comme le10sport.com vous le révélait en juillet denier, Neymar est désormais comme un poisson dans l’eau à Paris, et ses envies de retour au FC Barcelone comme à l’été 2019 se sont dissipées. De ce fait, tandis que le contrat de Neymar expirera le 30 juin 2022, Leonardo possède désormais un boulevard pour le prolonger.

« Neymar aime le club, il aime Paris et il se sent bien »

Cependant, comme Rome n’a pas été construite en un jour, boucler un tel dossier ne s’effectue pas en une semaine. Effectivement, comme l’explique Le Parisien ce lundi, tout ne peut pas se résoudre avec une seule réunion autour d’une table. Ainsi, les deux parties s’envoient petit à petit des messages afin de poursuivre leur idylle commune. Et par ses mots sur TF1 ce dimanche, Neymar a levé le voile sur ses intentions de la meilleure manière possible, et ce alors que Leonardo avait affirmé dernièrement à France Football que seuls resteront au PSG ceux qui veulent vraiment rester. Et dans l’entourage du Brésilien qui soufflera ses 29 bougies le 5 février prochain, on estime que la sortie de l’ancien joueur de Santos était la chose idéale à effectuer. « Il aime le club, il aime Paris et il se sent bien. C'était le bon moment », a expliqué le clan de Neymar au quotidien régional afin de justifier sa prise de position de ce dimanche.

Le PSG doit encore faire un effort pour sceller l’avenir de Neymar