Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive estivale déjà programmée pour Dele Alli ?

Publié le 2 février 2021 à 16h15 par T.M.

Encore une fois, le PSG s’est heurté à un mur nommé Daniel Levy pour Dele Alli. Toutefois, cet échec pourrait ne pas refroidir Leonardo qui pourrait bien revenir à la charge pour le joueur de Tottenham.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, la priorité de Mauricio Pochettino durant ce mercato hivernal était de faire venir Dele Alli au PSG. Toutefois, alors que Leonardo a tout tenté pour parvenir à un accord avec Tottenham, cela n’a pas fonctionné. Comme l’été dernier, Daniel Levy s’est à nouveau opposé à un départ du Britannique. N’ayant pas trouvé de remplaçant, le patron des Spurs a ainsi refusé de lâcher Dele Alli, ce qui aurait visiblement frustré Mauricio Pochettino. Toutefois, comme on le dit, jamais deux sans trois. Et l’été prochain, il ne serait clairement pas exclu que le PSG retente à nouveau sa chance pour le joueur de 24 ans et le contexte pourrait lui être encore plus favorable.

« Ça peut être une très opportunité pour le PSG l’été prochain »