Mercato - PSG : Mauricio Pochettino en colère à cause de Dele Alli ?

Publié le 2 février 2021 à 11h30 par T.M.

Durant ce mois de janvier, Mauricio Pochettino n’attendait qu’une chose au PSG : retrouver Dele Alli, son ancien joueur à Tottenham. Et finalement, au terme de longues négociations, cela ne s’est pas fait. La raison ? Daniel Levy. Alors que le patron des Spurs s’est montré intransigeant pour le Britannique, cela a visiblement suscité de grosses incompréhensions de tous les côtés.

Nommé sur le banc du PSG le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino avait l’occasion d’immédiatement profiter du mercato hivernal pour apporter quelques changements au sein de son effectif. Et malgré des moyens limités en raison du contexte actuel, l’Argentin avait toutefois fait une grande demande à Leonardo. En effet, comme le10sport.com vous l’avait révélé, Pochettino avait fait de Dele Alli sa priorité, souhaitant ainsi retrouver son ancien protégé à Tottenham. D’ailleurs, en grande difficulté avec José Mourinho chez les Spurs, le Britannique souhaitait également débarquer au PSG pour relancer sa saison. Et jusqu’au dernières heures de ce mercato hivernal, le feuilleton Alli aura fait énormément parler, mais au final, le joueur de 24 ans est toujours du côté de Londres aujourd’hui. A l’instar de l’été dernier, Leonardo s’est à nouveau heurté à Daniel Levy, le patron des Spurs, très dur en négociation. En effet, alors que tout le monde, y compris José Mourinho, avait donné son feu vert pour le départ de Dele Alli, Daniel Levy ne voulait pas ouvrir la porte tant que le joueur ne serait pas remplacé. Alors qu’il a longtemps été question d’un retour de Christian Eriksen, cela n’a finalement pas été le cas. Tottenham n’ayant pas trouvé de joueur, l’ancien protégé de Mauricio Pochettino a donc été retenu chez les Spurs où il devra donc patienter jusqu’à la fin de la saison pour trouver une solution.

Le choix de Levy fait débat !