Mercato - OM : Comprenez-vous l'énorme coup de sang de Villas-Boas ?

Publié le 3 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Après plusieurs menaces, André Villas-Boas est passé à l'action, décidant de présenter sa démission après le recrutement d'Olivier Ntcham, qu'il n'avait pas validé. L'OM a répliqué en le mettant à pied. Pensez-vous que le Portugais a eu raison d'agir ainsi ?

C'est le feu à Marseille. Quelques jours après les incidents qui ont frappé la Commanderie, et au lendemain de la fermeture d'un mercato agité, André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse et n'a pas manqué de lâcher une bombe sur son avenir. Frustré de la gestion sportive actuelle, le Portugais a notamment pointé du doigt Pablo Longoria sur le recrutement d'Olivier Ntcham, un profil qu'il avait justement refusé. Au point de présenter sa démission : « J'ai à présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris (...) Je le répète, je ne veux pas d'argent de l'OM, je veux juste partir . » Il n'aura pas attendu longtemps pour que son vœu soit exaucé. Quelques heures plus tard, l'OM a communiqué sa mise à pied : « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement . » Comprenez-vous la communication d'André Villas-Boas ?

Villas-Boas craque, l'OM décide de le mettre à pied

Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'André Villas-Boas met la pression sur sa direction. Il y a un peu plus d'un an, il avait clairement mis son poste en jeu lorsque Paul Aldridge a débarqué. Le dirigeant anglais, dont l'entraîneur de l'OM avait appris l'arrivée dans les médias, était censé empiété sur les prérogatives d'Andoni Zubizarreta, dont André Villas-Boas était proche. Ce dernier avait donc rappelé qu'il liait son futur à celui du Basque. Par conséquent, quand l'ancien directeur sportif du Barça a quitté l'OM en mai dernier, le départ du Lusitanien ne semblait faire aucun doute. Il a finalement décidé de rester, convaincu par son vestiaire et la perspective de disputer la Ligue des Champions. Mais après une campagne européenne catastrophique, l'OM a poursuivi sur sa lancée en Ligue 1, enchaînant les contre-performances au point de compromettre ses chances de qualification en C1. Et alors que l'entente avec Pablo Longoria semblait se dégrader, André Villas-Boas, qui s'est plusieurs fois plaint du mercato, comme en témoignent ses propos sur Luis Henrique, a vu débarquer un joueur qu'il avait refusé, à savoir Olivier Ntcham. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase du Portugais, qui quitte donc l'OM un an et demi après son arrivée et après six derniers mois très agités.



