Mercato - OM: Longoria semble avoir une idée précise pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 3 février 2021 à 18h30 par A.M.

Bien décidé à nommer rapidement un nouvel entraîneur, Pablo Longoria explorerait notamment la marché sud-américain afin de dénicher le successeur d'André Villas-Boas.

En conférence de presse, André Villas-Boas a lâché une bombe sur son avenir mardi : « J'ai à présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris (...) Je le répète, je ne veux pas d'argent de l'OM, je veux juste partir . » Bien décidé à démissionner, le Portugais a finalement été mis à pied à titre conservatoire comme l'a expliqué l'OM par le biais d'un communiqué : « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement . » Et bien évidemment, cela pousse Pablo Longoria à se mettre en quête d'un nouvel entraîneur.

L'OM a un œil sur l'Amérique du Sud