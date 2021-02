Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand l’OM règle ses comptes avec André Villas-Boas !

Publié le 3 février 2021 à 13h15 par T.M.

Ce mardi, à l’OM, on est tombé de haut devant la conférence de presse d’André Villas-Boas. Aujourd’hui, le club phocéen a souhaité mettre certaines choses au point.

Présent devant les médias avant la rencontre entre l’OM et le RC Lens, André Villas-Boas a lâché une véritable bombe ce mardi. En colère après l’arrivée d’Olivier Ntcham, qu’il ne voulait pas, le Portugais a ensuite expliqué : « J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision ». Les heures qui ont suivi ont alors été mouvementé sur la Canebière et l’OM n’est d’ailleurs pas resté les bras croisés. En effet, dans un communiqué, le club phocéen a annoncé mettre à pied André Villas-Boas, se gardant également le droit de prendre d’autres sanctions.

« C’est une personne d’une insécurité absolue »