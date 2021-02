Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino affiche une énorme certitude pour Neymar et Mbappe !

Publié le 3 février 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar, dont les contrats s'achèvent en juin 2022, Mauricio Pochettino se montre optimiste.

« Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe ». Au micro de Sept à Huit, Neymar affichait sa volonté de rester au PSG, toutefois espérant le même dénouement pour Kylian Mbappé. Et Mauricio Pochettino semble d'ailleurs assez confiant.

«Je pense même qu’ils vont rester longtemps au PSG»