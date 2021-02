Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi, Ramos… Leonardo a des objectifs colossaux après Neymar !

Publié le 2 février 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 2 février 2021 à 20h47

Alors que le PSG se serait entendu avec Neymar sur les termes d’une prolongation de contrat pour quatre années supplémentaires, la tâche de Leonardo serait encore loin d’être achevée. En effet, entre l’épineux cas Kylian Mbappé ainsi que les dossiers Lionel Messi et Sergio Ramos, le directeur sportif parisien aurait encore du pain sur la planche. Et un dilemme risque très prochainement de se présenter sur sa route.

C’est une véritable bombe qui a été lâchée par Marcelo Bechler ce mardi. En effet, le journaliste brésilien, qui fut le premier à annoncer l’arrivée de Neymar au PSG à l’été 2017, a récidivé ce mardi en annonçant que le numéro 10 parisien allait très prochainement prolonger son contrat. Engagé jusqu’au 30 juin 2022 avec les pensionnaires du Parc des Princes pour l’heure, l’ancien joueur du FC Barcelone se serait entendu avec sa direction pour une prolongation de quatre ans. Une information confirmée par la suite par RMC Sport et TF1 , tandis que Fabrizio Romano a apporté des détails au sujet de ce contrat dans un papier sur CBS Sport . Le journaliste italien y précise que Neymar paraphera un contrat jusqu’au 30 juin 2026 et que ce nouveau bail ne s’accompagnera pas d’une hausse ou d’une baisse de son salaire, mais que des primes de performances y seront intégrées. Du reste, il ne resterait plus que quelques petits détails à régler avant une éventuelle officialisation dès cette semaine.

La prolongation de Kylian Mbappé serait complexe…

Par conséquent, l’un des grands chantiers de Leonardo en cette saison 2020/2021 est sur le point de s’achever avec cette prolongation imminente de Neymar. Cependant, ce n’est pas pour autant que le directeur sportif du PSG pourra se reposer au cours des prochaines semaines, loin s’en faut même ! En effet, Marcelo Bechler s’est également épanché sur le cas de Kylian Mbappé, dont le contrat actuel s’achèvera lui-aussi le 30 juin 2022. Et dans le cas de l’ancien joueur de l’AS Monaco, le moins que l’on puisse dire est que les nouvelles sont moins positives qu’avec Neymar. En effet, le journaliste brésilien explique que la prolongation de l’international français de 2022 serait difficile à boucler, et ce tout particulièrement dans le contexte financier actuel marqué par la pandémie de Covid-19. Celui-ci a notamment conduit le PSG à perdre environ 200 M€ selon le journaliste brésilien. De plus, au-delà de cette tendance négative décrite par Marcelo Bechler, il faut aussi prendre en compte le fait que Kylian Mbappé hésite pour l’instant à prolonger comme il l’a dernièrement fait savoir. Le numéro 7 du club francilien dit en effet n’avoir rien tranché et souhaite encore s’accorder un temps de réflexion, et ce dans un contexte où il est annoncé avec insistance comme figurant sur les tablettes du Real Madrid et de Liverpool.

… mais elle s’avérerait surtout être un vrai dilemme !

Cependant, au-delà de la volonté du joueur, la prolongation de Kylian Mbappé pourrait s’apparenter à un vrai dilemme pour le PSG. Et pour cause, prolonger à la fois Neymar et Kylian Mbappé conduirait les champions en titre de Ligue 1 à ne plus avoir les liquidités nécessaires pour recruter les joueurs qu’il entend enrôler au cours de la prochaine session estivale des transferts selon Marcelo Bechler. Qui sont ces joueurs ? D’après le journaliste brésilien, il s’agirait de Lionel Messi et de Sergio Ramos, tous deux en fin de contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone et au Real Madrid. Les deux hommes seraient vus comme des mouvements stratégiques par le board parisien en raison de leur impact en dehors des terrains. De ce fait, Paris aimerait réellement les enrôler. Seulement voilà, même s’ils sont libres, leurs conséquents émoluments devront être pris en charge par les Parisiens, et cela pourrait être impossible en conservant à la fois Neymar et Kylian Mbappé. Le premier aurait désormais son avenir scellé au PSG, mais quid du second ? C’est là le dilemme qui se présenterait devant Leonardo, qui devra trancher entre prolonger le Français ou recruter Lionel Messi et Sergio Ramos, chose qui signifie aussi réussir à vendre Kylian Mbappé et bien évidemment convaincre les deux stars évoluant en Liga de rallier Paris.



Bref, le PSG doit faire ses comptes pour savoir combien d'argent il peut dépenser et doit économiser, tout en définissant une stratégie à suivre pour les prochains mois. Ainsi, tout indique que Leonardo ne chaumera pas au cours des prochains mois et que, face à ce dilemme, le board parisien devra rapidement trancher.