Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe lâchée par Sergio Ramos sur les réseaux sociaux ?

Publié le 2 février 2021 à 15h15 par T.M.

Annoncé proche d’un départ du Real Madrid et d’une arrivée au PSG, Sergio Ramos a rajouté un peu plus d’huile sur le feu sur son avenir. Explications.

Entre le Real Madrid et Sergio Ramos, un accord semble toujours très loin pour une prolongation. Etant en fin de contrat, l’Espagnol pourrait alors s’en aller librement à l’issue de la saison et c’est le PSG qui pourrait profiter de cette grosse occasion. D’ailleurs, dans la capitale, Leonardo serait prêt à faire de grosses folies pour convaincre Sergio Ramos. Dernièrement, de l’autre des Pyrénées, il était annoncé que le PSG était disposé à lui offrir un salaire XXL compris entre 15 et 20M€ par saison. Alors que ce dossier fait de plus en plus parler et qu’à chaque jour qui passe Sergio Ramos se rapproche d’un départ, ses derniers « likes » sur Instagram ne manquent pas d’interpeller.

Du Real Madrid au PSG ?