Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente imminente de Frank McCourt ? La réponse !

Publié le 2 février 2021 à 23h30 par T.M.

Depuis l’été dernier, le feuilleton de la vente de l’OM ne cesse de faire parler. Un dossier qui serait loin d’être refermé bien que Frank McCourt serait encore loin de lâcher le club phocéen.

L’OM va-t-il prochainement changer de propriétaire ? Alors que la vente du club phocéen est un dossier qui revient souvent dans la lumière, Thibaut Vézirian assurait dernièrement que Frank McCourt discutait en coulisse pour vendre l’OM : « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser ». Toutefois, suite au derniers événements survenus à La Commanderie, McCourt avait fait passer un message très clair sur ses intentions de voir sur le long terme à Marseille : « Nous sommes des bâtisseurs. Avec toute l’équipe et son Président l’OM poursuivra sa route ».

Ça discute, mais…