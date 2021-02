Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Dubaï… Luis Campos impliqué dans un nouveau projet colossal ?

Publié le 2 février 2021 à 21h45 par B.C.

Aperçu à Marseille le week-end dernier, Luis Campos n’exclurait pas une arrivée à l’OM prochainement si un projet ambitieux se mettait en place dans la cité phocéenne. Et une nouvelle information vient crédibiliser une possible arrivée du Portugais sur la Canebière…

Depuis près d’un an, le dossier de la vente de l’OM ne cesse d’alimenter l’actualité. En effet, l’ère Frank McCourt pourrait arriver à son terme puisque les discussions se multiplieraient concernant un changement de propriétaire. Sur sa chaîne YouTube , le journaliste Thibaud Vézirian a d’ailleurs annoncé ce mardi que de nouvelles « réunions importantes » devraient se tenir dans la semaine afin de mener à bien un « deal colossal » selon ses termes. « On est bien sur un deal colossal qui comprend le stade aussi, qui va faire un bien fou au football français et générer certainement des droits télés plus solides à l’avenir , a expliqué le journaliste. Il y aura bien dans les signatures DP World. C’est une grande société qui gère notamment le port de Marseille Fos, et des dizaines dans le monde entier, ce sont des Émiratis de Dubaï qui viendraient aider financièrement le futur OM racheté afin de devenir un très grand club. C’est donc très carré et très sérieux. » Une sortie qui fait déjà saliver les supporters de l’OM, qui réclament du changement dans un club en crise, et un nom bien connu du football français pourrait être impliqué dans ce projet.

« Luis Campos, ça parle d’un combo avec Longoria pour le futur OM »