Mercato - OM : La vente de l’OM relancée par les débordements ? La réponse !

Publié le 2 février 2021 à 20h45 par B.C.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs sont nombreuses concernant une vente future de l’OM. Cependant, les récents débordements survenus à la Commanderie sont venus entacher l’image du club, de quoi compromettre une éventuelle opération dans les prochains mois ?

Alors que l’OM est en crise, l’avenir du club fait énormément parler depuis plusieurs mois. En effet, Frank McCourt pourrait décider de vendre le club phocéen en cas d’offre satisfaisante, et plusieurs rendez-vous auraient déjà eu lieu en vue d’un possible changement de propriétaire dans les prochains mois. Mais entre-temps, les débordements survenus à la Commanderie samedi ont fait la Une de l’actualité, de quoi donner une mauvaise image à l’OM et compromettre éventuellement les négociations. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube ce mardi, le journaliste Thibaud Vézirian estime cependant que les récentes violences qui ont éclaté à Marseille n’auraient pas eu de conséquences.

« Il y a des réunions importantes qui se tiennent en milieu de semaine concernant la vente »