Mercato - OM : Déjà deux noms identifiés pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 2 février 2021 à 18h10 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas a été mis à pied à titre conservatoire, l'OM hésite entre Nasser Larguet et Philippe Anziani pour s'installer sur le banc du club phocéen mercredi soir à Lens.

C'est désormais officiel, André Villas-Boas a été mis à pied à titre conservatoire suite à ses propos fracassants en conférence de presse. Par le biais d'un communiqué, l'OM a confirmé la tendance : « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables. Son investissement exceptionnel ne saurait être remis en cause et a au contraire été salué par tous pendant ce mercato hivernal marqué par une crise sans précédent. D’éventuelles sanctions seront prises à l’encontre d’André Villas-Boas à l’issue d’une procédure disciplinaire ». Reste désormais à savoir qui sera sur le banc contre Lens mercredi soir.

Nasser Larguet ou Philippe Anziani sur le banc mercredi ?