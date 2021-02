Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dubaï, Émirats… Un deal colossal se précise pour la vente de l’OM !

2 février 2021

Alors que l’avenir de l’OM ne cesse de faire parler depuis de nombreux mois, le journaliste Thibaud Vézirian révèle que les discussions s’accélèrent pour la vente du club phocéen. Et un projet colossal pourrait se mettre en place à Marseille.

Les derniers événements malheureux survenus à la Commanderie le montrent bien, les supporters de l’OM attendent avec impatience le départ de Frank McCourt et de la direction actuelle, et cela pourrait prochainement arriver. En effet, une vente de l’OM est évoquée avec insistance depuis plusieurs mois, et des discussions se tiendraient actuellement pour un changement de propriétaire. « Il y a des réunions importantes qui se tiennent en milieu de semaine concernant la vente. (…) Les réunions s’enchaînent », a indiqué ce mardi Thibaud Vézirian, ajoutant que les récents débordements ne perturbaient pas pour l’heure les négociations. Le journaliste explique même dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube que l’issue pourrait être proche concernant le rachat de l’OM, et un projet XXL pourrait se mettre en place.

« Un deal colossal se met en place »