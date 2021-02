Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La fin de l’ère McCourt approche ?

Publié le 2 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que la possible vente de l’OM ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, des investisseurs venus d’Arabie Saoudite semblent disposés à reprendre le flambeau de Frank McCourt.

En plus du grand projet de rachat de l’OM piloté par Mourad Boudjellal et qui a finalement échoué, d’autres investisseurs potentiels seraient sur les rangs et envisagent de reprendre le club phocéen : « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Il a participé à des réunions avec son état-major dont Jeff Ingram qui le pousse à vendre, avec deux directeurs de l'OM et ses avocats. Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions longues sur la vente OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d’euros », confiait récemment le journaliste Thibaud Vézirian à ce sujet. Et la fin de l’ère McCourt à l’OM pourrait bien se rapprocher…

Des investisseurs saoudiens sur le coup

Comme l’a révélé le journaliste anglais Ben Jacobs, le propriétaire américain de l’OM négocierait actuellement avec des investisseurs d’Arabie Saoudite. Ces discussions n’en seraient pas à un stade très avancé pour Frank McCourt, mais ce dernier semble néanmoins disposé à envisager une vente de son club. Peut-être que les événements de samedi avec l’invasion de la Commanderie par plusieurs centaines de supporters de l’OM y est pour quelque chose…