Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Ça se précise pour la vente de l'OM !

Des investisseurs venus d’Arabie Saoudite auraient entamé des discussions avec Frank McCourt pour racheter l’OM. Mais les incertitudes liées aux droits TV compliqueraient les négociations.

Arrivé en 2016 à Marseille, Frank McCourt pourrait-il quitter l’OM en 2021 ? Alors qu’il avait affirmé l’été dernier qu’il n’était pas vendeur, malgré la volonté de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ayachi Ajroudi de racheter le club, le propriétaire américain discuterait avec des investisseurs depuis plusieurs semaines. « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Il a participé à des réunions avec son état-major dont Jeff Ingram qui le pousse à vendre, avec deux directeurs de l'OM et ses avocats. Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions longues sur la vente OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d’euros (…) Ça avance sereinement. Plusieurs rendez-vous importants s'enchainent. Pas de "silence radio" de ma part, il y a juste ce que j'ai annoncé : le besoin de les laisser bosser plusieurs semaines pour négocier et aboutir à un deal, ou non » avait annoncé Thibaud Vézirian.

Et selon le journaliste anglais Ben Jacobs, Frank McCourt négocierait actuellement avec des investisseurs venus d’Arabie Saoudite. Il ne s’agirait pas du fonds public d'investissement saoudien (PIF), qui avait tenté de mettre la main sur Newcastle il y a quelques mois, mais le prince Al-Walid Bin Talal serait impliqué. A en croire le journaliste, les négociations ne seraient pas à un stade avancé, d’autant que les incertitudes liées aux droits TV en France compliquent les discussions. Mais une chose est sûre, Frank McCourt serait prêt à se séparer de l’OM et à passer la main.

