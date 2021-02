Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme danger pour Zidane avec Sergio Ramos ?

Publié le 2 février 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos se rapprocherait dangereusement d'un départ du Real Madrid. Selon la presse espagnole, ni le joueur, ni le club ne ferait un pas vers l'autre pour avancer les négociations.

Engagé jusqu'au 30 juin, Sergio Ramos serait de plus en plus proche de quitter le Real Madrid. Après 16 saisons de règne dans le club merengue, le vétéran de 34 ans pourrait partir librement et gratuitement à la fin de la saison. D'ailleurs, Sergio Ramos peut déjà négocier avec l'écurie de son choix depuis le 1er janvier. Et bien que son capitaine aurait décidé de ne pas se placer sur le marché avant le mois de février, Florentino Pérez n'aurait pas pour autant tiré avantage de ce délai.

Des négociations au point mort pour Sergio Ramos ?