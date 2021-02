Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Durée, salaire… Ces nouvelles précisions sur le contrat de Neymar !

Publié le 2 février 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 2 février 2021 à 19h52

En négociations avec le Paris Saint-Germain afin de prolonger son contrat, Neymar serait maintenant proche de renouveler son bail dans la capitale française. Et les premiers détails de ce nouveau contrat commencent peu à peu à se préciser.

Arrivé au PSG en 2017 en provenance du FC Barcelone, Neymar était dans un tournant de sa carrière parisienne en cet exercice 2020/2021. Et pour cause, faute de prolongation, l’écurie francilienne se serait retrouvée dos au mur avec lui l’été prochain et possiblement contrainte de le vendre, sous peine de s’exposer au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard. Mais fort heureusement pour le PSG, Neymar n’est pas du tout dans l’optique de s’en aller. En effet, comme le10sport.com vous le révélait en juillet dernier, l’ancien joueur de Santos est désormais pleinement épanoui dans la Ville Lumière . Ses envies d’ailleurs, comme à l’été 2019 où il souhaitait retourner aux FC Barcelone, se sont totalement dissipées. Ainsi, Neymar souhaite renouveler son contrat expirant le 30 juin 2022 et négocie avec sa direction dans cette optique.

Neymar va parapher un nouveau contrat jusqu’en 2026 !

Seulement voilà, tandis que le10sport.com vous annonçait que l’optimisme régnait dans ces négociations, tout indique qu’un énorme coup d’accélérateur s’est produit dernièrement. Et pour cause, Marcelo Bechler, RMC Sport et TF1 ont tour à tour annoncé que Neymar a trouvé un accord pour une prolongation de quatre ans au PSG. Plus encore, le journaliste brésilien qui avait annoncé en premier son arrivée à l’été 2017 avance même que la signature de ce nouveau contrat pourrait intervenir dès cette semaine, tout comme l’officialisation de la nouvelle par les champions en titre de Ligue 1. La tendance globale est confirmée par Fabrizio Romano dans un papier sur CBS Sport , le journaliste italien mettant fin à une confusion régnant depuis cet après-midi au sujet de la durée du nouvel engagement de Neymar au PSG. Ainsi, c’est bien un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026 que le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 paraphera prochainement. Fabrizio Romano précise en outre que seuls de petits détails seraient encore en cours de finalisation avant une éventuelle officialisation plus tard dans la semaine

Le salaire de Neymar n’évoluera pas