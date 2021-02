Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Leonardo... Ces révélations sur l'état d'esprit de Neymar !

Publié le 3 février 2021 à 0h15 par H.G.

Alors qu’il serait maintenant proche de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Neymar aurait peu à peu pacifié sa relation avec Leonardo, conflictuelle lorsque le second est revenu dans la capitale française il y a un an et demi.

On dit souvent que l’amour dure trois ans. Mais entre le PSG et Neymar, il aura fallu trois ans pour que l’idylle naisse réellement. En effet, le Brésilien n’était pas heureux au cours de ses deux premières années dans la capitale française, au point de tout tenter pour s’en aller en 2019 afin de retrouver le FC Barcelone. Seulement voilà, de l’eau a coulé sous les ponts, et Neymar est désormais comme un poisson dans l’eau au PSG comme le10sport.com vous le révélait en juillet dernier. Le joueur l’a lui-même confirmé ce dimanche sur TF1 , tout en précisant ne pas savoir ce qui l’a conduit à un tel retournement de situation.

La relation de Neymar et Leonardo s’est normalisée