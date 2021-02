Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rami monte au créneau pour Villas-Boas et fracasse Eyraud !

Publié le 3 février 2021 à 0h00 par La rédaction

Après qu'André Villas-Boas a donné sa démission, l'OM a annoncé la mise à pied à titre conservatoire du technicien portugais. De quoi faire réagir un certain Adil Rami, qui dénonce Jacques-Henri Eyraud.

En recrutant Olivier Ntcham dans les derniers instants du mercato hivernal, sans consulter André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille n'a fait que précipiter son départ. En conférence de presse ce mardi, Villas-Boas a en effet affiché sa colère et a même annoncé avoir présenté sa démission, afin de pouvoir quitter l'OM au plus vite. Après quoi l'OM n'a pas tardé à réagir en publiant, par le biais d'un communiqué, la décision de mettre à pied à titre conservatoire le technicien portugais : « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables. Son investissement exceptionnel ne saurait être remis en cause et a au contraire été salué par tous pendant ce mercato hivernal marqué par une crise sans précédent. D’éventuelles sanctions seront prises à l’encontre d’André Villas-Boas à l’issue d’une procédure disciplinaire. » Une décision qui a eu l'effet d'une bombe, entraînant de nombreuses réactions, parmi lesquelles celle d'Adil Rami.

«Le licenciement, c'est pour éviter que le coach parle. C'est la méthode Eyraud»