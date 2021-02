Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Agüero lâche une grande révélation sur son avenir !

Publié le 3 février 2021 à 17h10 par T.M.

Annoncé comme l’une des priorités de Mauricio Pochettino au PSG, Sergio Agüero pourrait finalement se laisser tenter par une aventure au FC Barcelone avec son ami, Lionel Messi.

L’été prochain, le PSG pourrait frapper très fort et pour pour 0€. En effet, Mauricio Pochettino pourrait voir débarquer de grandes stars librement à l’instar de Lionel Messi ou Sergio Ramos. Et l’entraîneur parisien a également certaines idées en tête. Dernièrement, il a notamment été annoncé que l’Argentin souhaitait s’offrir son compatriote, Sergio Agüero. A 32 ans, El Kun est lui aussi en fin de contrat à Manchester City et pour le moment, une prolongation ne semble pas encore d’actualité. Une grosse affaire à saisir pour le PSG ? Le FC Barcelone et Lionel Messi pourraient toutefois venir contrecarrer les plans de Pochettino…

Direction Barcelone ?