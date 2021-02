Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos aurait lancé un ultimatum !

Publié le 3 février 2021 à 14h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos aurait décidé de mettre la pression sur Florentino Pérez. Lors de sa dernière réunion avec son président, le défenseur du Real Madrid aurait expliqué clairement qu'il partirait à l'issue de la saison s'il ne recevait pas une offre de contrat de deux saisons avec un salaire annuel d'environ 12M€.

Alors que son contrat avec le Real Madrid va expirer le 30 juin, Sergio Ramos ne sait toujours pas de quoi son avenir est fait. Depuis le 1er janvier, le capitaine merengue peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison. Si sa priorité serait de rester au Real Madrid, Sergio Ramos éprouverait les pires difficultés à trouver un terrain d'entente avec sa direction. Dans cette optique, il aurait décidé de tenter le tout pour le tout pour faire réagir son président Florentino Pérez.

Sergio Ramos ne compte pas flancher face à Florentino Pérez