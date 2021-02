Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme volte-face d'Alaba pour son avenir ?

Publié le 3 février 2021 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Selon la presse allemande, le défenseur du Bayern pourrait finalement tourner le dos au club merengue et migrer vers l'Angleterre pour signer un meilleur bail.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, David Alaba serait condamné à quitter le Bayern. En effet, le clan Alaba et la direction bavaroise seraient arrivés à un point de non retour lors des négociations et les discussions seraient désormais rompues entre eux. Alors que le départ de David Alaba ne ferait (presque) plus aucun doute, le Real Madrid aurait saisi l'opportunité. En effet, le club merengue aurait d'ores et déjà bouclé l'opération et serait destiné à accueillir David Alaba cet été. A moins que...

Alaba pourrait snober Zidane pour la Premier League