Mercato - Real Madrid : Zidane est confronté à un ultimatum pour sauver sa peau !

Publié le 3 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Plus en lice en Coupe du roi et distancé en championnat, Zinedine Zidane aurait toujours son destin en main. Pour conserver son poste au Real Madrid, l’entraîneur français devrait rapporter une nouvelle Ligue des champions. Rien que ça.

Depuis le début de saison, Zinedine Zidane semble progresser avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En effet, que ce soit avant le Clasico face au FC Barcelone en octobre dernier ou au moment fatidique du dernier match de poules de Ligue des champions, l’avenir de l’entraîneur du Real Madrid n’a pas cessé d’être discuté de l’autre côté des Pyrénées. Et les échecs successifs en demi-finale de Super Coupe et en 1/16èmes de finales de Coupe du roi n’ont pas changé la donne. L’avenir de Zidane serait toujours aussi menacé à Madrid, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. Et une seule chose pourrait lui permettre de figurer sur le banc de la Casa Blanca la saison prochaine.

Un sacre en C1 ou la porte pour Zidane ?