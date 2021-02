Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos déterminé à rester au Real ? Analyse

Publié le 2 février 2021 à 22h15 par La rédaction

Selon la Cuatro, Sergio Ramos garderait actuellement son cap visant à poursuivre au Real Madrid. Que faut-il en penser ? Analyse.

Selon les dernières informations de la Cuatro , Sergio Ramos aurait toujours l’intention de poursuivre sa carrière au Real Madrid, et ce même si aucun accord n’a pour l’instant été trouvé avec le club pour une prolongation de contrat, alors que son bail prend fin l’été prochain. Selon le média espagnol, malgré l’incertitude de la situation, le défenseur espagnol n’aurait pas évolué dans son cap.

Rien de surprenant

Que faut-il en penser ? D’une part, il n’y a rien de surprenant que Sergio Ramos ne modifie pas son cap aujourd’hui, alors que selon les médias espagnols, il aurait fait savoir au Real Madrid qu’il ne discuterait avec aucun autre club avant le mois de mars, pour laisser le temps à un accord de prolongation. D’autre part, la principale interrogation dans le dossier ne concerne pas les intentions de Sergio Ramos, dont on sait qu’il veut prolonger absolument à Madrid, mais bien celles du Real, qui ne manifeste pas un réel empressement à trouver un accord avec son capitaine, pourtant libre en juin, et ce à un tel point qu’il est désormais possible de se demander s’il a réellement l’intention de poursuivre avec lui.