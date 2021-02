Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman fait une annonce sur l'avenir d'Umtiti !

Publié le 2 février 2021 à 22h00 par La rédaction

Déterminé à retrouver sa place au FC Barcelone après sa longue blessure, Samuel Umtiti n'a pas quitté la Catalogne en ce mercato d'hiver. Une décision confortée par Ronald Koeman, qui semble compter sur le Français.

De retour dans l’effectif de Ronald Koeman en décembre dernier après avoir été éloigné des terrains pendant de nombreux mois en raison d’une blessure au genou, Samuel Umtiti fait preuve d'une détermination sans faille. Car, même si sa place au FC Barcelone reste menacée, le Français a encore et toujours une carte à jouer. Et pour cause, Ronald Koeman va devoir manœuvrer avec des absences en défense centrale ainsi qu'avec l'échec du dossier Eric Garcia, qu'il aurait aimé voir débarquer en Catalogne cet hiver. Conscient de tout cela, Samuel Umtiti ne cesse d'afficher sa volonté de s'imposer de nouveau au Barça , à tel point qu'il aurait même rejeté les approches de Liverpool dans les derniers instants du mercato d'hiver, comme révélé par The Athletic . À 27 ans, le champion du monde pourrait voir ses volontés se réaliser puisque Ronald Koeman a déclaré qu'il compte sur lui jusqu'à la fin de la saison.

«Umtiti a bien récupéré et nous comptons sur lui»