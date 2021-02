Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort du clan Koeman sur son arrivée au Barça !

Publié le 3 février 2021 à 1h30 par D.M.

Erwin Koeman est revenu sur la première partie de saison de son frère, Ronald Koeman, au FC Barcelone.

La lourde défaite du FC Barcelone face au Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des champions en août dernier (8-2) a été celle de trop pour les dirigeants de l’époque, qui avaient décidé de licencier Quique Setién et de confier l'équipe à Ronald Koeman. Ayant déjà porté le maillot blaugrana en tant que joueur, l’entraîneur néerlandais connait bien la maison, mais les débuts ont été poussifs. Les résultats obtenus n’étaient pas satisfaisants et les critiques ont commencé à pleuvoir. Par ailleurs, Koeman s’en était pris à Riqui Puig, l’accusant de divulguer des informations à la presse. Une première partie de saison agitée qui a été évoquée par l’entourage du technicien.

« Il est totalement concentré sur le Barça »