Mercato - Barcelone : Koeman, De Jong... Le Barça fait la cour à Lionel Messi !

Publié le 2 février 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter son club de toujours à l'issue de la saison. Après Ronald Koeman, Frenkie de Jong a clairement affiché son désir de voir La Pulga rester à Barcelone.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait souhaité quitter le FC Barcelone. Pour obtenir gain de cause, La Pulga aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour qu'elle lui offre un bon de sortie. Toutefois, les têtes pensantes catalanes auraient refusé de satisfaire la demande de leur capitaine et numéro 10. En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi n'a plus besoin de l'aval de ses dirigeants pour partir. En effet, la star argentine du Barça peut déjà négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. Alors qu'il pourrait voir Lionel Messi faire ses valises dans cinq mois, Ronald Koeman a fait part de son inquiétude, tout en faisant savoir qu'il voulait à tout prix le conserver.

«Je ne vois toujours pas Leo Messi dans un autre maillot que le maillot du Barça»

« L'avenir de Lionel Messi ? Je ne suis pas confiant là-dessus. J’ai bon espoir, oui, car c'est toujours un excellent joueur et il continue de gagner des matchs pour nous, pour l’équipe. J’aime être son entraîneur, si vous regardez ses qualités chaque jour dans les séances d’entraînement, c’est incroyable. Bien sûr, il est venu jeune à Barcelone. Et je ne vois toujours pas Leo Messi dans un autre maillot que le maillot du Barça (…) Je n'ai aucun problème avec Leo. Il est le capitaine de l'équipe, je parle à Leo de choses tactiques et nous avons une très bonne relation professionnelle que j'ai avec tous les joueurs. Mais il est… OK, c'est le capitaine, donc vous avez toujours plus de communication avec lui » , a confié Ronald Koeman lors d'un entretien accordé à The Athletic .

«J'aimerais que Messi poursuive l'année prochaine avec nous»