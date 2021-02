Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un retour de Benzema à l'OL ? La réponse d'Aulas !

Publié le 3 février 2021 à 10h00 par A.M.

Interrogé sur un éventuel de Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas reconnaît qu'il en rêve mais que le temps presse alors que l'attaquant du Real Madrid a 34 ans.

Formé à l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema y a fait ses débuts en professionnels et s'est révélé avec les Gones avant de filer au Real Madrid en 2009 où il s'est construit un énorme palmarès et forgé une solide réputation sur la scène européenne. Toutefois, après 12 saisons et alors que son contrat prend fin en juin 2022, Karim Benzema pourrait prochainement voir son aventure merengue prendre fin. Dans cette optique, un retour à l'OL fait fantasmer les supporters du club, et Jean-Michel Aulas reconnaît qu'il sautera sur l'occasion, si elle se présente, pour rapatrier Karim Benzema.

«Si c’était possible, évidemment qu’on trouverait des solutions qui permettent de le faire»