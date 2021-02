Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a les idées claires pour son avenir !

Publié le 3 février 2021 à 7h45 par H.G.

Si le dossier de la prolongation de Neymar serait en passe d’être réglé, celui de Kylian Mbappé est encore loin d’être bouclé. Et en attendant que les choses se décantent, l’international français aurait des ambitions claires pour son avenir.

À l’aube de cette saison 2020/2021, Leonardo avait deux dossiers d’une importance cruciale et de haute portée symbolique à régler, à savoir les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Pour le premier cité, les choses seraient en passe d’être réglées dans la mesure où Marcelo Behcler, RMC Sport et TF1 ont tour à tour annoncé ce mardi que l’international brésilien avait trouvé un accord avec le PSG pour une prolongation de quatre ans. En revanche, avec Kylian Mbappé, la donne parait plus complexe. En effet, comme il l’a expliqué dernièrement, l’attaquant de 22 ans souhaite s’accorder un temps de réflexion avant de trancher définitivement sur son avenir, une prolongation signifiant à ses yeux un engagement longue durée au PSG. Et si l’on pourrait penser qu’une grosse offre salariale pourrait le convaincre de renouveler son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022, il n’en serait rien à en croire les informations dévoilées par Le Parisien ce mardi.

L’aspect financier compte, mais Kylian Mbappé veut avant tout des garanties sportives !