Mercato - PSG : Leonardo pourrait enfin recruter ce champion du monde tricolore !

Publié le 3 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Lucas Hernandez l’été dernier, le PSG pourrait à nouveau avoir un joli coup à jouer avec le champion du monde tricolore susceptible de quitter le Bayern Munich à la fin de la saison.

En quête d’un défenseur central lors du dernier mercato dans l’optique de succéder à Thiago Silva qui est finalement parti gratuitement du côté de Chelsea, Leonardo a multiplié les pistes sur le marché. Au final, aucun défenseur central n’a été recruté et Marquinhos semble avoir pleinement repris sa place au poste de défenseur central. Néanmoins, l’option Lucas Hernandez a particulièrement plu au directeur sportif du PSG. Cependant, le 23 juin dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’après un échange avec Didier Deschamps, Hernandez avait pris la décision de ne pas rejoindre le PSG, une éventualité qui semblait pourtant prendre en considération avant d’entendre le discours du sélectionneur de l’Équipe de France. Et si Lucas Hernandez finissait par être disponible lors du prochain mercato estival ?

Une prolongation de Boateng au Bayern synonyme de départ de Hernandez ?