Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ à 0€ prend forme pour ce cadre de Puel !

Publié le 2 février 2021 à 23h00 par D.M.

Romain Hamouma souhaiterait rester à l’ASSE et aurait ainsi refusé des offres d’Arabie Saoudite cet hiver. Mais son contrat arrive à son terme en juin prochain et l’attaquant pourrait quitter le club du Forez à l’issue de la saison.

L’ASSE pourrait se séparer de nombreux cadres à la fin de la saison. En effet, Kévin Monnet-Paquet (32 ans), Mathieu Debuchy (35 ans) et Romain Hamouma (33 ans) voient leur contrat expirer à la fin de la saison et aucun de ces joueurs n’a prolongé son contrat avec le club stéphanois. Présent en conférence de presse le 22 janvier dernier, Claude Puel avait fait le point sur la situation des joueurs en fin de contrat. « Il n'y a pas de discussions avec nos joueurs. Ce n'est pas le moment, on verra tranquillement pour chacun d'entre eux. On fera un point et on avisera entre les deux parties pour nos joueurs ». Pourtant, l’ASSE a déjà formulé offre de prolongation à Hamouma, mais la proposition ne correspondait pas à ses attentes selon nos informations exclusives du 17 novembre.

Hamouma parti pour quitter l'ASSE à la fin de la saison