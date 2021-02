Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Le Graët, Deschamps... La sortie hallucinante du clan Benzema !

Publié le 1 février 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Ancien agent de Karim Benzema et resté proche de l’attaquant du Real Madrid, Karim Djaziri est revenu sur la mise à l’écart du joueur en équipe de France. Une décision qui aurait été prise, selon lui, par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët.

Performant sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema n’a plus connu la moindre sélection depuis le 8 octobre 2015 et une rencontre face à l’Arménie. Et pour cause, l’attaquant âgé aujourd’hui de 33 ans a été impliqué dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et s’est éloigné de l’équipe de France. Non sélectionné par Didier Deschamps, Benzema était sorti du silence dans la presse espagnole en mai 2016. « (Didier) Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France » avait-il déclaré dans un entretien à Marca . Une sortie lourde de conséquences pour Deschamps qui a vu sa maison en Bretagne être taguée et qui a été insulté de « raciste ». Ces derniers jours, le sélectionneur de l’équipe de France avait accepté d’évoquer la situation autour de Benzema et notamment les répercussions de cette affaire sur sa vie. « Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille. Quand ça me concerne sur mes choix de sélectionneur, la tactique, l’aspect technique, ça a lieu d’être et ça n’a pas d’importance. Là, ça franchit la ligne blanche. Ça touche mon nom, ma famille. Pour moi, c’est inacceptable. Tenir certains propos, ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. J’en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n’oublierai jamais » avait-il déclaré au micro de RTL .

« Si Deschamps ne prend pas Karim, c’est parce que Le Graët ne veut pas »

Malgré les déclarations de Didier Deschamps, l’entourage de Karim Benzema ne pense pas que le champion du monde 98 soit à l’origine de la mise à l’écart de l’attaquant. Ancien agent du joueur et resté proche de lui, Karim Djaziri est revenu au micro d’ Europe 1 sur la carrière internationale de Benzema et a lâché une confidence surprenante. Selon lui, la décision de se passer de l’ancien lyonnais n’a pas été décidée par Didier Deschamps. « Pourquoi il (Deschamps) en voudrait à Karim ? Ce n’est pas possible. Il aime le foot, il sait que s’il ramène Karim dans son équipe, elle est meilleure. Karim sait qu’il n’est pas responsable ». A en croire Djaziri, le principal responsable serait en réalité le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët : « S’il l'aimait vraiment... Je l’ai appelé un an après l’Euro 2016 pour lui demander... Je le suppliais presque. On dit que ce sont deux têtes dures, Deschamps et Benzema, est-ce que vous ne pourriez pas rapprocher leurs deux positions ? Il m’a dit 'non, non, non'. Deschamps n’en veut pas à Karim, cet argument ne tient pas. Si Deschamps ne prend pas Karim, c’est parce que Le Graët ne veut pas. Le Graët m’a parlé d’une façon peu respectueuse. Ce n’est pas possible qu’une personne comme ça reste à la tête de la Fédération ».

