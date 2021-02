Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dilemme colossal pour la succession de Zidane ?

Publié le 3 février 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

En difficulté depuis le début de saison, Zinedine Zidane devrait finir cet exercice 2020-2021 avec le Real Madrid avant de faire ses valises. Pour remplacer le technicien français, le club merengue serait confronté à un énorme dilemme entre Raul et Massimiliano Allegri.

Par deux fois, Zinedine Zidane serait passé proche de la sortie au Real Madrid cette saison. Et à chaque reprise, le technicien français est parvenu à se sauver. De nouveau en difficulté, Zinedine Zidane serait encore en sursis et pourrait être sacrifié par le club merengue en cas de faux pas ce samedi face à Huesca. Toutefois, son départ pourrait finalement être repoussé à l'été prochain, et ce, quoi qu'il arrive. D'après les dernières indiscrétions d'Antón Meana, divulguées à la Cadena Ser , Florentino Pérez aurait acté le départ de Zinedine Zidane à la fin de la saison depuis le mois de novembre. Et à en croire les informations d' AS , lâchées ce mardi, seule un nouveau sacre en Ligue des Champions pourrait sauver la peau du technicien français.

Le favori Raul, mais sans Sergio Ramos, ou...

Ce mercredi, la Cadena Ser en a rajouté une couche sur ce dossier. Comme l'a indiqué le média espagnol, personne n'envisagerait de licencier Zinedine Zidane au Real Madrid. D'ailleurs, le sujet ne serait même pas évoqué en interne car les dirigeants de la Maison-Blanche éprouveraient un profond respect pour le coach français. Toutefois, l'avenir de Zinedine Zidane serait tout de même en péril. En effet, le Ballon d'Or 98 ne serait plus considéré comme l'homme de la situation pour le nouveau projet du Real Madrid, qui débutera au mois de juin. Ainsi, la question de la succession de Zinedine Zidane se poserait sérieusement, et deux noms auraient les faveurs de la direction merengue.

... l'expérimenté Max Allegri ?