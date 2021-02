Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos aurait fait une énorme annonce à… Pep Guardiola !

Publié le 3 février 2021 à 19h10 par T.M.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos n’en finit plus de faire parler, le choix du joueur du Real Madrid serait pourtant très clair. Et il l’aurait même fait savoir à ses prétendants.

Entre le Real Madrid et Sergio Ramos, l’histoire d’amour va-t-elle se poursuivre ? Telle est la question que tous les fans merengue se posent actuellement. Capitaine de la Casa Blanca, l’Espagnol voit son contrat se terminer à la fin de saison et pour le moment, il est encore très loin d’être sur la même longueur d’onde que Florentino Pérez pour une prolongation. Dans quelques mois, Sergio Ramos pourrait donc se retrouver libre et le PSG aurait bien l’intention d’en profiter. En Espagne, il a été que le club de la capitale serait prêt à faire des folies pour le défenseur central. Mais attention aussi à Manchester City…

Des contacts entre Guardiola et Ramos !