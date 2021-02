Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme très sérieusement pour Neymar !

Publié le 3 février 2021 à 17h45 par H.G.

Actuellement engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Neymar devrait bel et bien prolonger son bail très prochainement.

Le feuilleton Neymar semble être proche de connaitre son dénouement ! En effet, tandis que le10sport.com vous annonçait que l’optimisme régnait dans les négociations, Marcelo Bechler a annoncé ce mardi que l’attaquant de 28 ans avait trouvé un accord avec le PSG pour une prolongation de quatre ans. Plus encore, le journaliste brésilien a expliqué que la signature de son contrat pourrait intervenir dès cette semaine, tandis que l’officialisation de la nouvelle pourrait prendre davantage de temps. Et plus le temps passe, plus cette tendance se confirme…

Neymar restera à 100% au PSG !