Mercato - PSG : Cette grande révélation sur le transfert avorté de Frenkie De Jong !

Publié le 3 février 2021 à 15h45 par T.M.

Aujourd’hui au FC Barcelone, Frenkie De Jong était également annoncé très proche de rejoindre le PSG. Toutefois, la vérité de cela pourrait bien être différente. Explications.

En janvier 2019, la bataille était acharnée entre le PSG, le FC Barcelone et Manchester City pour s’offrir les services de Frenkie De Jong. Et finalement, au terme d’un long feuilleton, c’est le club catalan qui a raflé la mise et qui a accueilli l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam l’été suivant. Toutefois, c’était loin d’être gagné. En effet, il aura fallu une visite de Josep Maria Bartomeu, alors président du Barça, à Amsterdam, pour convaincre De Jong de rejoindre la Catalogne. En effet, avant que le milieu de terrain se décide à rejoindre l’Espagne, c’était le PSG qui tenait la corde. L’affaire semble même proche d’être conclue.

De Jong très loin du PSG ?